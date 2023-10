FC Nantes : Son départ est inévitable, l’ASSE veut en profiter

Arnaud De Kanel

En froid avec son entraineur Pierre Aristouy, Fabien Centonze se rapproche d'un départ. Le latéral droit devrait inévitablement quitter le FC Nantes cet hiver et sa situation n'aurait pas échappé à l'ASSE. A la recherche d'un concurrent à Denis Appiah, les Verts aimeraient profiter de l'occasion pour recruter l'ancien joueur de Metz.

Il y a de la friture sur la ligne entre Fabien Centonze et Pierre Aristouy. Après avoir dérapé, le latéral droit s'est excusé la semaine passée mais ça ne devrait pas l'empêcher de quitter le FC Nantes lors du mercato hivernal. « Moi, j'imagine qu'il va être vite exfiltré. Peut-être en janvier ou en juin prochain. Il a une valeur marchande. Le joueur a besoin de pas trop se déprécier, il a besoin de jouer avec le groupe pro. De là à ce qu'il joue en Ligue 1 avec Pierre Aristouy et qu'il est cette deuxième chance, je pense que ce n'est pas possible. D'abord parce que d'un point de vue autorité au sein de son vestiaire, c'est compliqué pour un entraîneur de remettre un joueur comme ça. À fortiori quand il n'est pas indispensable », estimait le journaliste d’ Hit West Simon Reungoat à son sujet. Centonze pourrait rebondir à l'ASSE.

Centonze à l'ASSE ?

Denis Appiah n'est pas challengé à l'ASSE mais les Verts aimeraient que ça change. Afin de le concurrencer, Peuple Vert indique que Fabien Centonze représenterait une sérieuse option au sein du club stéphanois, désireux de l'enrôler sous la forme d'un prêt. En quête de temps de jeu, ce dernier pourrait être contacté par l'ASSE qui continue d'explorer d'autres pistes.

