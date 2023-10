ASSE : La vente totalement relancée ?

Hugo Chirossel

C’est un dossier qui revient constamment, mais qui peine à se concrétiser. Depuis plusieurs années, l'ASSE fait l’objet de rumeurs au sujet d’une possible vente du club, qui pourrait bien être relancée. Deux nouveaux projets auraient émergé afin de racheter l’AS Saint-Etienne. L’un serait mené par un ancien agent, et l’autre par un un consortium d’entreprises.

À l’instar de l’OM, la vente de l’ASSE est un sujet qui revient sans cesse, sans jamais aboutir. Cela fait maintenant plusieurs années que les supporters des Verts attendent l’arrivée d’un nouvel investisseur qui pourrait relancer le club, désormais pensionnaire de Ligue 2.

Deux nouveaux projets pour racheter l’ASSE

Si ce dossier traîne en longueur depuis un certain temps, il pourrait bientôt être relancé. D’après les informations de But Football Club , deux nouveaux projets sont en train d'émerger afin de racheter l’ASSE. Le premier est mené par un ancien agent de joueurs qui aurait réuni 25M€, avec un ancien joueur de l’AS Saint-Etienne impliqué dans le projet. Cependant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne seraient pas très emballés par celui-ci.

Obut nouvel actionnaire majoritaire ?