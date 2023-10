La punchline d’Ibrahimovic sur le transfert de Messi

Jean de Teyssière

L'arrivée de Lionel Messi aux États-Unis, dans le club de l'Inter Miami a connu un franc succès. Les revenus des clubs ont connu une augmentation considérable, notamment le club de Miami qui a augmenté de 500% le prix de ses places. Zlatan Ibrahimovic, le verbe toujours aussi affûté malgré sa retraite, n'a pas manqué de commenter cette arrivée...à la Zlatan.

Lionel Messi a réussi à créer autour de sa venue un engouement sans précédent. Il vend par exemple plus de maillots que Lebron James et Tom Brady, les superstars du sport américain. Et a également créer un engouement autour du football, qui est loin d'être le sport national.

Zlatan avait déjà lâché une punchline à son départ

Déjà, lors de son départ du Los Angeles Galaxy pour l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic avait tweeté à sa manière pour remercier son ancien club : « Merci au LA Galaxy de m'avoir fait revivre. Aux supporters: vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L'histoire continue... Maintenant, retournez voir du baseball. »

«Quand j'ai quitté LA Galaxy, ils s'étaient remis à regarder le baseball»