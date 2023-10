Chassés par le PSG, Messi et Neymar ont dépassé Mbappé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé à la fois de Neymar et de Lionel Messi. D'une part, le Brésilien s'est engagé en faveur d'Al Hilal. D'autre part, la Pulga a signé à l'Inter Miami. Et grâce à leur transfert, les deux stars sud-américaines perçoivent désormais un meilleur salaire que Kylian Mbappé.

Après une saison 2022-2023 totalement ratée, le PSG a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale a changé d'entraineur, avant de faire le ménage dans son effectif. En ce qui concerne son banc, le PSG s'est séparé de Christophe Galtier pour le remplacer par Luis Enrique. Dans la foulée, Luis Campos a frappé un grand coup sur le mercato en remaniant totalement l'effectif du club parisien.

Neymar et Messi mieux payés que Mbappé

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a bouclé les signatures de douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. En parallèle, le conseiller football du PSG a dégraissé le groupe de Luis Enrique, en finalisant de nombreux départs, et notamment ceux de Neymar - vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€ - et de Lionel Messi, transféré librement et gratuitement à l'Inter Miami à l'issue de son bail le 30 juin.

