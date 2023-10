Transferts : Il quitte le PSG, son clan pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi a quitté définitivement le PSG pour s'engager sur la durée avec Galatasaray. Interrogée sur la carrière du buteur argentin, Wanda Nara a poussé un coup de gueule, laissant clairement entendre qu'elle gérait très bien ses intérêt depuis qu'elle est devenu son agent.

Prêté la saison dernière à Galatasaray, Mauro Icardi est revenu brièvement au PSG cet été. En effet, le club de la capitale a poussé une nouvelle fois le buteur de 30 ans vers la sortie à l'intersaison. Et alors qu'elle était satifaite par les performances de Mauro Icardi, la direction de Galatasaray a fait le nécessaire pour boucler son transfert.

Icardi quitte le PSG pour signer à Galatasaray

En effet, le PSG et Galatasaray ont trouvé un accord final pour la vente de Mauro Icardi. Un terrain d'entente à hauteur de 10M€. Lors d'un entretien accordé à Oggi , magazine de mode, Wanda Nara s'est livré sur le transfert de Mauro Icardi du PSG à Galatasaray. Et la femme et agent de l'Argentin a laissé entendre à sa manière qu'elle faisait du bon boulot.

«J’ai l’air d’être une destructrice de carrière ?»