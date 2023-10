Ejecté par le PSG, il a tranché pour son avenir

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été une nouvelle fois poussé vers la sortie par les hautes sphères parisiennes l'été dernier. Et finalement, le club de la capitale a trouvé un terrain d'entente avec Galatasaray pour la vente du buteur argentin. Interrogée sur l'après-carrière de Mauro Icardi, Wanda Nara a annoncé qu'ils allaient faire leur retour en Italie.

Prêté à Galatasaray la saison dernière, Mauro Icardi est revenu brièvement au PSG à l'intersaison. Alors que le club de la capitale ne voulait toujours pas de lui - et ce, malgré l'arrivée de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier - le buteur argentin de 30 ans a eu l'opportunité de retrouver le club turc. Et il l'a saisie.

Le PSG a vendu Icardi à Galatasaray

En effet, le PSG et Galatasaray ont conclu le transfert définitif de Mauro Icardi lors du dernier mercato estival. Les deux clubs se sont entendus pour boucler une opération à hauteur de 10M€. Ayant accepté de retrouver Galatasaray, Mauro Icardi a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Et alors qu'il va fêter ses 31 ans le 19 février, le natif de Rosario a déjà tout prévu pour sa retraite.

Le couple Icardi compte retourner en Italie