OM : Un ultime détail à régler pour ce grand retour

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de David Friio est en discussion et que Javier Ribalta a déjà quitté le club, l’OM espère toujours réussir à s’attacher les services de Mehdi Benatia. Formé à Marseille, l’ancien international marocain exerce l’activité d’agent depuis la fin de sa carrière de joueur. Un point qui pose problème dans l’optique de son retour, mais qui n’est pas insurmontable.

Quelques semaines après, les conséquences de la réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et la direction de l’OM se font toujours sentir. Mercredi dernier, le club a officialisé le départ de Javier Ribalta, qui n’est donc plus directeur du football. Ce qui a entraîné une réorganisation de l’organigramme en interne et un rôle plus important pour Stéphane Tessier. Jusque-là directeur administratif et financier, il s’occupera désormais également du secteur sportif.

Un coup de tonnerre après la vente de l’OM ? https://t.co/GB7I77Xy6I pic.twitter.com/AOGOSk0k1T — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Nouveau rôle pour Friio, Benatia pour le remplacer ?

En plus de Javier Ribalta, un autre dirigeant de l’OM pourrait lui aussi bientôt s’en aller. Comme indiqué par La Provence , l’avenir de David Friio est actuellement en discussion. Il pourrait rester à Marseille, mais il ne sera plus le directeur sportif du club. Pablo Longoria en cherche donc un nouveau, et a déjà arrêté son choix. En effet, le président de l’OM a jeté son dévolu sur Mehdi Benatia. Une piste évoquée ces derniers et qui est toujours d’actualité.

Une activité d'agent qui pose problème