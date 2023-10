Nouveau coup de tonnerre à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après la réunion houleuse entre certains supporters de l'OM et la direction marseillaise, les effets continuent de se faire ressentir à Marseille. En effet, alors que Marcelino a posé sa démission et que le départ de Javier Ribalta a été confirmé par l'OM, c'est au tour du directeur sportif David Friio d'être sur le départ. Mehdi Benatia est pressenti pour le remplacer.

Bien la situation soit apaisée à l'OM après la crise qui a frappé le club dans la foulée de la réunion entre certains représentants de groupes de supporters et la direction, les conséquences continuent de se faire ressentir. En effet, Marcelino a d'ores et déjà posé sa démission et a été remplacé par Gennaro Gattuso. Mais ce n'est pas tout puisque Javier Ribalta, directeur du football depuis juillet 2022, est également parti, comme l'OM l'a officialisé par le biais d'un communiqué.

L'OM officialise le départ de Ribalta

« Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne », peut-on lire dans ce communiqué qui précise également qu'une restructuration est en cours notamment dans le secteur sportif qui « sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine ».

David Friio pourrait également partir