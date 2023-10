Vente ASSE : Une catastrophe est annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE changera-t-elle de main ? Depuis 2021, le club stéphanois est mis en vente, mais ce dossier est, aujourd'hui, au point mort. Les investisseurs ne se bousculent pas au portillon, en raison notamment des exigences de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Pour Dominique Rocheteau, les Verts courent à la catastrophe.

Depuis avril 2021, les supporters stéphanois espèrent une vente de l'ASSE. Mais depuis deux ans, rien ne se passe comme prévu. Ce dossier est au point mort et aucun investisseur ne tape à la porte de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Les négociations sont au point mort et difficile de savoir si l'ASSE changera de main dans les prochains mois. Président du directoire, Roland Romeyer annonce, en privé, qu'il souhaiterait quitter son poste. Mais pour Dominique Rocheteau, le mal est fait.

Rocheteau pessimiste pour l'avenir de l'ASSE

Selon la légende stéphanoise, l'ASSE ne retrouvera plus les sommets. « L'AS Saint-Etienne bientôt de retour au plus haut niveau ? Oui, tout le monde le souhaite, mais le problème, c'est ça la difficulté, c'est que tout le monde pense que Saint-Etienne peut retrouver le très haut niveau. Parce que c'est un club qui était au pinacle. Mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, ça ! Il faut que les gens en soient conscients. Enfin, c'est plus possible... » a confié Rocheteau lors d'un entretien accordé au Dauphiné-Libéré.

« L'arrivée d'un milliardaire ? Mais ça ne sera pas forcément le cas »