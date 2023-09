Vente ASSE : Des offres sont révélées !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plus de deux ans, de nombreux candidats se sont présentés et envoyés leur candidature au cabinet KPMG pour racheter l'ASSE. Journaliste, Manu Lonjon s'est interrogé sur la volonté réelle de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo, à la tête de la formation stéphanoise depuis 2004. Selon lui, l'équipe n'est pas à vendre contrairement à ce qui a été annoncé.

L'ASSE est officiellement en vente depuis avril 2021. Mais bizarrement, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo demeurent toujours à la tête de la formation stéphanoise. Comment expliquer ce statu-quo ? Journaliste très impliqué sur ce dossier, Manu Lonjon est revenu sur ce dossier, qui dure. Selon lui, le cabinet KPMG, mandaté par la formation stéphanoise, aurait reçu deux propositions de rachat, l'une provenant d'Olivier Markarian, l'autre de David Blitzer.

Une nouvelle polémique éclate à l’ASSE ! https://t.co/ULSVU8RQJs pic.twitter.com/hzxhyl3jc1 — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Deux offres de rachat révélées

« Tu as 10 personnes qui ont été dans la Data Room de Sainté. Déjà, pour y être, il faut montrer patte blanche, fournir un grand nombre de documents à KPMG. Montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Sur les dix, il y a une personne qui a fait une offre concrète, c'est Olivier Markarian. Une autre personne qui a fait une offre, orale, c'est David Blitzer. Tous les autres, ils ont fait machine arrière en ne souhaitant pas mettre les pieds là-dedans » a lâché le journaliste. Mais selon lui, Romeyer et Caïazzo n'ont pas l'intention de passer la main.

« Sainté n'est pas vendeur ! »