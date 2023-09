Mercato : Le feuilleton repart, Haaland prend une décision

Thomas Bourseau

Dans la course pour le Ballon d’or, Erling Braut Haaland a réalisé une saison pleine en raflant un triplé historique avec Manchester City dont la Ligue des champions. Sous contrat jusqu’en 2027 chez les Skyblues, Haaland dispose d’une clause libératoire de 150M€ que le Real Madrid pourrait bien se laisser tenter d’activer. Manchester City contre-attaque et Haaland donnerait une première réponse.

Erling Braut Haaland a rejoint Manchester City au printemps 2022 en provenance du Borussia Dortmund. Et ce, bien que le FC Barcelone et le Real Madrid furent sur les rangs. En parallèle du feuilleton Kylian Mbappé, le club merengue garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation d’Haaland. Le plan serait même d’activer la clause libératoire à 150M€ et effective en 2025.

Le Barça se prépare à dégainer 150M€ en 2025

A moins que le FC Barcelone décide de dégainer avant le Real Madrid. D’après 90min , le club culé ferait d’Erling Braut Haaland le successeur de Robert Lewandowski. Pour ce faire, le Barça se préparerait déjà d’un point de vue économique pour activer la clause libératoire du Norvégien à la fin de la saison prochaine.

Haaland refuse de retirer sa clause libératoire, City dos au mur ?