La révélation choc d'Ibrahimović sur son transfert au PSG

Depuis son rachat par le Qatar, le PSG a recruté de nombreuses grandes stars du football mondial. Dernièrement Lionel Messi ou bien Neymar sont passés par Paris, mais avant les deux Sud-Américains le club de la capitale avait réussi à attirer Zlatan Ibrahimovic. Arrivé en provenance de l'AC Milan, le géant suédois ne voulait toutefois pas quitter le club italien au départ.

Cette saison le PSG a plusieurs possibilités pour la pointe de son attaque. Le club de la capitale peut aligner Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, ou bien même Marco Asensio. Quelques années auparavant, il n'y avait pas de débat, c'était Zlatan Ibrahimović qui occupait cette position.

Ibrahimovic ne voulait pas rejoindre le PSG

De 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimović a fait les beaux jours du PSG. Le géant suédois a inscrit 156 buts en 180 matches, et il a remporté de nombreux trophées. S'il garde tout de même un bon souvenir de sa période parisienne, le buteur ne voulait pourtant pas venir à Paris au début, comme il l'a révélé à la Gazzetta dello Sport . « L'arrivée à Paris a été difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j'étais heureux. Au début de l'été, j'ai dit à Galliani « Promets-moi de ne pas me vendre » et il m'a répondu « OK ». Un jour, j'ai reçu plusieurs appels, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait, et quand j'ai parlé à Mino, il m'a dit « c'est déjà fait » et j'ai dit que je ne voulais pas. Ils m'avaient mis avec Thiago Silva dans le même paquet. J'ai regardé le projet, où ils voulaient aller et finalement j'ai dit oui. »

Ibrahimovic est le troisième meilleur buteur de l'histoire du PSG

Bien qu'il ne voulait initialement pas venir, Zlatan Ibrahimović est pourtant devenu une légende du PSG. Le Suédois est toujours aujourd'hui le troisième meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Ce dernier n'est devancé que par Edinson Cavani, et Kylian Mbappé, premier de ce classement.