Mbappé hallucine à cause de la Coupe du monde de Rugby !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir accueilli cinq rencontres de la Coupe du monde de Rugby, le stade Pierre Mauroy sera le théâtre du match amical opposant l’équipe de France de football à l’Ecosse ce mardi soir. L’état du terrain laisse à désirer comme l’a reconnu Didier Deschamps, de quoi étonner Kylian Mbappé.

Quatre jours après sa victoire aux Pays-Bas (2-1), synonyme de qualifications pour l’Euro 2024 en Euro, l’équipe de France achève cette trêve internationale avec un match amical face à l’Écosse qui aura lieu ce mardi soir sur la pelouse très marquée du stade Pierre Mauroy à Lille.

Kylian Mbappé n’en revient pas

Et pour cause, cinq rencontres de la Coupe du monde de rugby ont déjà eu lieu dans l’enceinte du LOSC, dont deux disputées consécutivement les 7 et 8 octobre avec le match entre l’Angleterre et les Samoa puis entre les Tonga et la Roumanie le lendemain. Les stigmates sont encore présents et cela n’a pas échappé à Kylian Mbappé lors d’un entraînement des Bleus capté par les caméras de RMC Sport.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RMC Sport (@rmc_sport)

« On ne peut pas dire qu'on ait une très belle pelouse »