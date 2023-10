Le Real Madrid a trouvé le nouveau Zidane, il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il n'a fallu que très peu de temps à Jude Bellingham pour marquer les esprits en Espagne. Arrivé cet été, l'international anglais affole les compteurs et est déjà comparé aux plus grands comme Zinédine Zidane. Mais ancien international espagnol, Marcos Senna réclame de la patience avec l'ancienne pépite du Borussia Dortmund.

Recruté un peu plus de 100M€ cet été, Jude Bellingham a déjà donné raisons à ses dirigeants. En huit matches de championnat, le joueur de 20 ans a déjà inscrit huit buts et délivré deux passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un joueur, qui n'évolue même pas à la pointe de l'attaque. Evoluant derrière les deux attaquants, Bellingham est déjà comparé aux plus grands, notamment à Zinédine Zidane, qui a marqué son passage de son empreinte. « Le Madrid d'aujourd'hui a gagné tous ses matches sauf un, il est toujours très fort malgré les changements. Bellingham est devenu une référence en peu de temps : à 20 ans, c'est un phénomène » a, par exemple, déclaré Iker Casillas, ancien gardien de but du Real Madrid.

PSG : Mbappé met la pression à Luis Enrique pour son avenir https://t.co/WsxhMhM8kQ pic.twitter.com/gPFmMQSKNQ — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

« Les comparaisons sont odieuses »

Mais pour Marcos Senna, il est encore trop tôt pour établir des comparaisons avec Zidane. « Les comparaisons sont odieuses. Bellingham n'est qu'un enfant et vient de commencer le championnat. C'est vrai qu'il a débuté avec de très bons chiffres. Je pense que personne ne s'y attendait. Pas même lui » a lâché l'ancien international espagnol lors de la présentation de son nouveau porjet.

Senna réclame de la patience