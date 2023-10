Mercato : Zidane de retour, une invitation est lancée en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane se montre exigeant pour un retour sur le banc de touche, avec seulement quelques pistes envisagées. Un deuxième retour chez les Merengue ne déplairait pas au Français, et cette idée séduit plusieurs observateurs, dont son ancien coéquipier Guti.

Zinedine Zidane entame sa troisième saison sans officier sur un banc de touche, lui qui a dû revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’ancien technicien du Real Madrid attend la bonne opportunité pour reprendre du service, et rares sont les pistes susceptibles de l’intéresser. Le nom de la Juventus est notamment ressorti, tout comme celui du Real Madrid pour une troisième aventure. Une option qui emballe déjà Guti.

Guti veut voir Zidane au Real Madrid

Ancien coéquipier de Zidane chez les Merengue , le consultant pousse en faveur du Français pour la succession de Carlo Ancelotti, dont le bail arrive à expiration. « À mon avis, Zinedine Zidane est le meilleur entraîneur possible pour le Real Madrid, en termes de palmarès et plus encore. Il est parfait pour cette équipe et cet environnement, et Florentino le sait », confie Guti dans le Chiringuito .

« On ne peut jamais rien exclure quand on parle du Real Madrid »