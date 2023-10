Insolite : Il tente d’imiter Mbappé et fait un bide !

Thomas Bourseau

Star internationale et poids lourd du football mondial, Kylian Mbappé inspire certains jeunes et joueurs de foot de par sa célébration signature qu’il répète depuis l’AS Monaco. Fan du joueur, Micah Richards s’est laissé aller sur le plateau de CBS Sports en le recopiant… mais en ayant une petite déconvenue dans le processus. Explications.

Kylian Mbappé est certes encore jeune malgré ses divers accomplissements dans le football. Néanmoins, l’attaquant de 24 ans en a inspiré plus d’un avec sa célèbre célébration de buts qu’il répète depuis ses débuts à l’AS Monaco, à savoir ses mains placées au niveau de ses pectoraux jusqu’au dessous de ses bras.

Après Mbappé, Carlos Vinicius et Gabriel Martinelli ont fait la célébration

À commencer par Carlos Vinicius qui, lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco puis à Tottenham, a copié l’attaquant du PSG. Néanmoins, ce fut une simple coïncidence comme expliqué à SO FOOT. « J’ai commencé à fêter mes buts comme ça à cause d’une chaîne FIFA, parce que mon joueur dans le jeu célébrait les siens de cette façon. Beaucoup de gens sont venus me demander sur Instagram de fêter mes buts de cette manière. J’ai marqué un but avec Monaco, j’ai célébré de cette façon-là et même le club est entré dans le jeu. Depuis ce moment-là, je fête mes buts comme ça. Mbappé est un excellent joueur, doté d’un incroyable potentiel et les gens voient combien il brille sur la scène mondiale ».



Même son de cloche pour Gabriel Martinelli qui, au détour d’une session de questions réponses avec le site internet d’Arsenal, a révélé que c’était venu comme ça lors d’une discussion avec sa mère plus tôt dans l’année. « Je lui ai dit que j'allais marquer et je lui ai demandé ce qu'elle pensait d'une telle célébration : Elle m'a répondu : "Vas-y !". J'avais donc déjà cette célébration en tête si je marquais, et ce n'était pas parce que j'avais vu ce type le faire ».

Micah Richards split his trousers attempting Kylian Mbappé’s trademark celebration last night. pic.twitter.com/JBwy2VaaQ7 — Get French Football News (@GFFN) October 26, 2023

Micah Richards copie Mbappé… et déchire son pantalon !