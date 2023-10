PSG : Riolo s’enflamme pour un trio de choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a largement dominé le Milan AC mercredi soir en Ligue des Champions, grâce notamment à une performance remarquable de son trio du milieu de terrain, Ugarte-Vitinha-Zaïre-Emery. Et Daniel Riolo estime d'ailleurs qu'il désormais fait partie des références en Europe.

À l'image de Warren Zaïre-Emery qui a délivré deux passes décisives et été élu homme du match, l'ensemble du milieu de terrain du PSG a été redoutable mercredi soir face au Milan AC en Ligue des Champions (3-0). Le capitaine de l'équipe de France espoirs, épaulé par Manuel Ugarte et Vitinha dans l'entrejeu, a donc brillé, et la performance du trio n'a pas échappé à Daniel Riolo.

L’entraîneur du PSG lâche un avertissement à ses joueurs https://t.co/UGzHBEpgP4 pic.twitter.com/SgRCmZsIwo — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

« Les supporters du PSG aiment ce trio »

Au micro de l'After Foot, l'éditorialiste de RMC Sport s'est enflammé pour les trois milieux de terrain du PSG : « Ugarte, Vitinha, pareil, toujours à se battre, toujours là dans l'impact. Moi j'aime ce trio-là. Je ne sais pas ce que fera le PSG cette saison, mais ces trois-là font plaisir. Je suis sûr que tous les supporters du PSG aiment ce trio au milieu qui se bat », indique Riolo.

Une référence en Europe ?