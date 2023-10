Mbappé : Bonne nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a vécu une période de disette devant les buts adverses avec le PSG. Avant le choc de Ligue des Champions face à l'AC Milan ce mercredi soir, le numéro 7 parisien n'avait pas marqué dans le jeu depuis son doublé face à l'OGC Nice le 15 septembre.

Depuis un peu plus d'un mois, Kylian Mbappé avait perdu de sa superbe devant les buts adverses avec le PSG. En effet, la superstar de 24 ans n'avait plus son efficacité d'antan, et notamment dans le jeu. Si on ne compte pas les penaltys inscrits ces dernières semaines, Kylian Mbappé n'avait pas marqué avec le PSG depuis son doublé en Ligue 1 face à l'OGC Nice le 15 septembre au Parc des Princes (2-3).

Mbappé n'avait plus marqué dans le jeu depuis le 15 septembre

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé semble avoir conjuré le sort, puisqu'il s'est mué en buteur sans transformer un coup de pied de réparation. En effet, le numéro 7 du PSG a ouvert le score lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions face à l'AC Milan (3-0), et ce, à la suite d'un exploit individuel.

Exploit individuel de Mbappé face à l'AC Milan

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse de Brest pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a l'occasion de confirmer qu'il a retrouvé toutes ses qualités de finisseur ce dimanche après-midi.