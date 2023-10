Coup de théâtre, le boss du PSG va se faire virer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son travail du côté du PSG cet été ait rassuré quant à son implication, Luis Campos a beaucoup moins convaincu du côté du Celta de Vigo, l'autre club dont il gère la direction sportive. A tel point que son avenir au sein du club galicien, qui réalise le pire début de saison de son histoire, soit plus que jamais menacé.

Lorsqu'il prend la succession de Leonardo à la direction sportive du PSG en 2022, Luis Campos est rapidement pointé du doigt pour sa situation. Et pour cause, le dirigeant portugais occupe les mêmes fonctions au Celta de Vigo. Des doutes ont rapidement surgi sur sa capacité à gérer deux clubs, et ont même été accentués après un premier été compliqué à Paris. Néanmoins, Luis Campos s'est bien rattrapé comme en témoigne le mercato réalisé par le PSG cet été.

Luis Campos critiqué au Celta de Vigo

C'est d'ailleurs ce qui fait grincer des dents du côté du Celta de Vigo. Selon les informations de AS , au sein du club galicien, on reproche à Luis Campos de désormais privilégier le PSG. Et cela se ressent dans les résultats puisque le Celta, qui n'a remporté qu'un match cette saison, pointe à la 18e place de Liga. Son pire début de saison.

Vers un départ anticipé ?