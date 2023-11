Messi quitte le PSG, une star va le rejoindre !

Jean de Teyssière

La fin de saison de Lionel Messi avec l'Inter Miami a rimé avec son sacre, le huitième, lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici que son ami et ancien coéquipier au FC Barcelone, Luis Suarez, pourrait devenir un joueur de sa franchise américaine

Lionel Messi ne jouera plus au football avec son club en rencontre officielle avant février prochain puisque l'Inter Miami ne s'est pas qualifié pour les playoffs de la MLS. L'octuple Ballon d'Or pourra toujours disputer des matchs avec la sélection argentine, avant de retrouver l'un de ses meilleurs amis dans le football, puisque celui-ci devrait rejoindre la Floride.

Suarez va quitter Gremio...

L'entraîneur de Gremio l'a indiqué ces derniers jours : le buteur uruguayen Luis Suarez va quitter le club brésilien à la fin de la saison. C'est donc en décembre prochain que l'aventure entre l'ancien joueur du FC Barcelone et le club brésilien se terminera. Il part en étant le meilleur buteur du club avec 10 buts. Il a également réalisé 10 offrandes.

...et rejoindre l'Inter Miami !