Mercato - Mbappé : Le PSG est officiellement menacé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Le Real Madrid n'a pas hésité à communiquer publiquement samedi afin de démentir toute négociation avec Kylian Mbappé, dont le contrat arrive à expiration au PSG. Mais cette stratégie pourrait justement confirmer le danger venu du club merengue dans ce feuilleton... Explications.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre, d'autant que la star du PSG arrivera en fin de contrat en juin prochain. Le Real Madrid est toujours autant annoncé sur ses traces, mais à la surprise générale, l'écurie espagnole a volontairement tenté de calmer le jeu autour de Mbappé...

PSG : Frayeur au Real Madrid, Mbappé va retourner sa veste ? https://t.co/8Gc3FSYnsF pic.twitter.com/yKPXJ6Gvt2 — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Le Real nie toute discussion avec Mbappé

Samedi, via un communiqué officiel, le Real Madrid a affirmé n'avoir entamé aucune négociation à ce jour avec l'attaquant du PSG : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ». Mais quel est le but de ce communiqué ?

Une stratégie bien précise ?

Comme l'annonce Le Parisien, cette annonce permet au Real Madrid de couvrir ses arrières auprès du PSG en vue du prochain mercato estival. En effet, avec cette mise au point, le club parisien pourra difficilement poursuivre en justice son rival espagnol en lui reprochant d'avoir négocié sans autorisation avec Mbappé. Ce communiqué du Real Madrid confirme donc son intention d'essayer de le recruter libre en fin de saison...