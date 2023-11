Retour aux sources pour cet ancien de l’OM ?

Thomas Bourseau

Après avoir claqué la porte de l’OM le 20 septembre dernier en raison du climat délétère entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et le comité de direction du club phocéen, Marcelino serait susceptible de faire un retour aux sources. Explications.

Afin de remplacer Igor Tudor, parti en fin de saison dernière, Pablo Longoria décidait de nommer une vieille connaissance avec qui le président de l’OM avait travaillé à deux reprises par le passé : Marcelino. Mais en raison de la très forte tension entre les groupes de supporters de l’OM et la direction du club marseillais, le technicien espagnol a pris la décision de démissionner.

Retour à Villarreal pour Marcelino ?

Depuis, Marcelino n’a pas manqué de régler ses comptes avec l’Olympique de Marseille au niveau du fonctionnement du club. « Je me sentais très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club ». Et maintenant ? Après une année sabbatique entre l’été 2022 et la dernière intersaison, Marcelino pourrait rapidement être fixé sur son prochain point de chute. José Rojo Martin, sous contrat jusqu’en juin prochain, pourrait ne pas être reconduit par la direction de Villarreal et les décideurs prendraient en considération leur ancien coach, passé par le club entre 2013 et 2016, selon Relevo .

Un contrat de deux ans à Villarreal pour Marcelino ?

En effet, le média ibérique explique que Villarreal aimerait lancer son nouveau projet sportif en 2024 avec Marcelino. Au fil de la saison, le technicien espagnol devrait s’entretenir avec les dirigeants de Villarreal. Le club de la Liga prévoirait d’offrir un contrat de deux saisons à Marcelino, donc de juin 2024 à l’été 2026. Reste à savoir si toutes les planètes s’aligneront pour l’ex-coach de l’OM du côté de Villarreal.