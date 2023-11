L’OM boucle son transfert, il est aux anges

Thomas Bourseau

Pourtant indéboulonnable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a connu une petite descente aux enfers sous Igor Tudor la saison passée. Ce qui a débouché sur son départ de l’OM pour la Lazio. Le Français n’a pas hésité à rejoindre la formation romaine et a dit pourquoi pour Téléfoot.

Matteo Guendouzi n’aura finalement effectué que deux saisons à l’OM. Après un premier exercice plus que convaincant qui a poussé l’Olympique de Marseille à lever l’option d’achat de 12M€ convenue avec Arsenal, l’international français a traversé une passe plus que délicate sous la houlette d’Igor Tudor la saison précédente, jusqu’à n’avoir qu’un rôle de joker de luxe sur le banc des remplaçants.

«Je recherchais vraiment un grand club qui joue la Coupe d’Europe tous les ans»

Résultat, le milieu de terrain passé par le centre de formation du PSG, a quitté l’OM à l’intersaison. Alors qu’il était la priorité de Maurizio Sarri pour remodeler le milieu de terrain de son effectif à la Lazio, Matteo Guendouzi n’a pas hésité une seconde à rallier Rome à la dernière intersaison comme il l’a confié à Téléfoot . « Je recherchais vraiment un grand club qui joue la Coupe d’Europe tous les ans, avec un très grand coach et avec le coach Sarri, j’ai vraiment de la chance parce que j’apprends énormément avec lui depuis deux mois ».

«Il a fallu faire un choix pour moi et pour ma carrière»