Transferts : Une star du PSG se fait recaler en public

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 50M€, Ousmane Dembélé est pointé du doigt pour son manque de tranchant dans le dernier geste, lui qui n'a toujours pas débloqué son compteur dans la capitale. Et Emmanuel Petit assure qu'il ne le recruterait pas du côté d'Arsenal...

Auteur de seulement 3 passes décisives et sans le moindre but marqué en 13 apparitions avec le PSG cette saison (toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé est encore loin du rendement attendu sous ses nouvelles couleurs. L'ancien joueur du FC Barcelone, acheté 50M€ par le PSG durant le mercato, affiche encore des problèmes de finition depuis son arrivée au Parc des Princes, et les observateurs ne s'y trompent pas.

Il quitte le PSG «dégoûté», Riolo balance https://t.co/wTZF59xcO3 pic.twitter.com/RCU9ojReI4 — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Petit ne veut pas de Dembélé à Arsenal

Ancienne légende d'Arsenal, Emmanuel Petit a d'ailleurs expliqué clairement pourquoi il ne recruterait pas l'attaquant du PSG chez les Gunners : « Ousmane Dembélé est en difficulté car il subit une pression énorme au PSG. Il gâche souvent des occasions et ne marque pas de buts. Donc je ne veux pas de lui à Arsenal », indique Petit dans un entretien accordé à OLBG .

Un autre profil en vue