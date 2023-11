Avant Mbappé, le Real Madrid va boucler trois signatures

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. En attendant d'être fixé pour la star française, le club merengue compterait prolonger à la fois Eder Militao, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, et ce, après avoir officialisé les signatures de Vinicius Jr et de Rodrygo.

Après avoir échoué à plusieurs reprises avec Kylian Mbappé, le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de boucler son transfert. En effet, alors que le numéro 7 du PSG sera en fin de contrat le 30 juin, le club merengue espérerait le recruter pour 0€ cet été. Mais avant de régler le cas de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait trois dossiers majeurs à finaliser.

Déterminé à signer au PSG, il est aux anges https://t.co/STVAQsW0gE pic.twitter.com/W7Y0jM7K3o — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Le Real Madrid n'a pas oublié Mbappé

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X , Eder Militao sera le prochain joueur du Real Madrid à prolonger son contrat. Après Vinicius Jr et Rodrygo, le défenseur brésilien paraphera un nouveau bail jusqu'au 30 juin 2028, et ce, comme convenu il y a un an. D'ailleurs, Eder Militao devrait bénéficier d'une clause libératoire d'un milliard d'euro, tout comme ses deux compatriotes.

Le Real Madrid va prolonger Militao, Valverde et Camavinga

Après Eder Militao, le Real Madrid compterait faire rempiler deux autres joueurs de son effectif : Federico Valverde et Eduardo Camavinga. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera le prochain à signer avec le club merengue.