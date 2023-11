Transferts : Le PSG fixe un prix de départ à 100M€ ?

Alexis Brunet

Le PSG est l'un des clubs les plus riches au monde. Le champion de France n'hésite pas à mettre parfois des sommes folles, afin de s'attacher les services de certains des meilleurs joueurs. Mais Paris pourrait bien, cette fois, déjà compter dans ses rangs l'un des joueurs qui fera sauter la banque dans le futur. En effet, un possible transfert de Warren Zaïre-Emery à l'avenir, pourrait se négocier à plus de 100M€, selon un acteur influent du marché.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est titulaire indiscutable au PSG. Le jeune Français s'est fait une place au sein du milieu de terrain parisien, et il collectionne les bonnes prestations. Il a notamment encore une fois été buteur face à Montpellier ce week-end. Le club de la capitale lui fait même déjà confiance en Ligue des champions, il avait d'ailleurs été étincelant face à l'AC Milan.

Le PSG cherche à le prolonger

D'après les informations de L’Équipe , le PSG chercherait activement à prolonger Warren Zaïre-Emery. Le club de la capitale est même très proche de boucler cette opération, car il ne resterait que quelques détails à régler. Le champion de France souhaite faire du jeune Parisien un emblème de son projet, pour les années à venir. Cela confirme donc l'exclusivité le10sport.com, en date du 27 août dernier.

Le PSG touche au but pour sa prochaine signature https://t.co/h1y53v3ETD pic.twitter.com/LPf61k2QPE — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«À moins de 100 M€, il n’y a pas le début d’une discussion»