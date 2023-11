Une icône de l’OM recale le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, le PSG passe sous pavillon Qatari et confie la gestion sportive du club à un certain Leonardo. L’ancien joueur du club de la capitale devient donc directeur sportif et mène un premier mercato très actif marqué par l’arrivée de Javier Pastore. Mais c’est un autre numéro 10 qui aurait pu débarquer. Samir Nasri révèle en effet avoir repoussé les avances de Leonardo et du PSG.

Lorsque le Qatar est devenu propriétaire du PSG en 2011, c’est Leonardo qui a été recruté pour gérer la direction sportive et donc le recrutement. Et dès le premier été, le club de la capitale a frappé très fort en chamboulant son effectif avec en tête de gondole un certain Javier Pastore, recruté pour 42M€, un transfert record pour la Ligue 1 à l’époque. Mais Samir Nasri révèle qu’il a également été contacté.



Nasri a recalé le PSG

« C’est un homme de parole, alors que je peux entendre exactement l’inverse dans le monde du football. C’est très rare dans le milieu. On s’est connu en 2010, il était entraîneur de l’Inter, j’étais à Arsenal, il voulait me recruter. Les discussions avancent et à un moment donné, il me dit : "On arrête avec l’Inter parce que je vais partir ailleurs, mais je te rappelle". Ce qu’il a fait quand il est arrivé au PSG. J’ai refusé En tant que Marseillais, je ne pouvais pas », reconnaît l’ancien joueur de l’OM dans les colonnes du JDD avant d’évoquer la situation des discussions avec Leonardo.

Leonardo et Nasri se retrouvent en Turquie