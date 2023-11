L’aveu de Dembélé sur son transfert, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a notamment réussi à boucler la signature d'Ousmane Dembélé. L'ailier français a débarqué pour 50M€, soit le montant de sa clause libératoire, alors qu'il venait de réaliser sa meilleure saison au FC Barcelone. D'ailleurs, l'ancien Rennais reconnaît que son projet initial était de rester en Catalogne. Mais le PSG l'a fait changer d'avis.

Durant le mercato estival, le PSG a massivement renforcé son secteur offensif, recrutant notamment Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause libératoire estimée à 50M€. Une somme largement à la portée des finances parisiennes, surtout pour un joueur du calibre de l'ancien Rennais qui sortait d'une excellente saison au FC Barcelone. Relancé par Xavi, Ousmane Dembélé reconnaît d'ailleurs qu'il avait initialement prévu de rester au Barça. Mais l'appel du PSG a tout changé.

Mbappé - PSG : Une décision fracassante après le Ballon d’Or ? https://t.co/auxa9I0lcY pic.twitter.com/CBfod0HmrQ — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Mon objectif était de jouer pour Barcelone»

« Le PSG et le président (Nasser al-Khelaïfi) étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts en 2019 aussi, puis cet été. Le président a encore montré qu'il voulait vraiment me faire signer. J'ai parlé ensuite avec le coach et Luis Campos. Le projet m'a tout de suite plu », lance le numéro 10 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de reconnaître qu'il sortait de deux excellentes saisons sous les ordres de Xavi.

«C'était un peu écrit que je signe au PSG un jour»