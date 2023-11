Le PSG recrute du lourd pour Mbappé, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, de nombreux joueurs de nationalité française ont débarqué à Paris. Aujourd'hui, le trio offensif du PSG (Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé - Randal Kolo Muani) pourrait être celui aligné en équipe de France. Pour Ibrahima Konaté, le fait que ces trois joueurs se côtoient au quotidien n'est pas une mauvaise nouvelle pour la sélection tricolore.

Le PSG a changé de cap. Fini le recrutement de stars. Désormais, le club de la capitale vise des joueurs moins bling-bling, mais qui n'hésitent pas à mouiller le maillot. Par ailleurs, Luis Campos souhaitait recruter des éléments Mbappé-compatibles afin de rassurer au maximum la star parisienne. Ainsi, Ousmane Dembélé, l'un de ses meilleurs amis, a débarqué, tout comme Randal Kolo Muani. Lors d'un entretien au Canal Football Club , Ibrahima Konaté s'est prononcé sur le recrutement du PSG.

PSG : Ousmane Dembélé se fait déjà recaler pour son prochain transfert https://t.co/EAv0DSJD84 pic.twitter.com/QC9Sldmush — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Le recrutement du PSG va faire les affaires de l'équipe de France

Selon le défenseur de Liverpool, cela pourrait faire les affaires de la sélection, étant donné que ces joueurs vont apprendre à mieux se connaître sur le terrain et créer des automatismes. « Le PSG a recruté des joueurs pour faire en sorte qu’ils s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale ensemble. Et même pour le peuple, les fans parisiens, ça leur fait plaisir parce que c’est ce qu’ils attendaient depuis des années. D’avoir des propres Parisiens, des Français dans l’équipe » a-t-il déclaré.

Konaté dit non au PSG, pour l'instant