Mercato : Un retour programmé au PSG ? Il lâche le verdict !

Thomas Bourseau

Formé au PSG, Adrien Rabiot flambe à la Juventus ces derniers temps et est devenu incontournable en équipe de France avec Didier Deschamps. En fin de contrat à la Vieille Dame, Rabiot a dernièrement laissé planer le doute quant à l’éventualité d’un retour au Paris Saint-Germain. La Juve prévoirait de contre-attaquer.

Adrien Rabiot, titi parisien, a quitté le club de la capitale en tant qu’agent libre à l’été 2019. Depuis, il a souvent été question d’un retour de Rabiot au Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement la saison dernière, moment où son contrat arrivait à expiration à la Juventus. La Gazzetta dello Sport expliquait même que sa mère et représentante Véronique Rabiot, tirait les ficelles en coulisses pour que son fils redevienne un joueur du PSG.

«Revenir au PSG ? Non, pour l'instant je ne suis pas du tout là-dessus»

Finalement, Adrien Rabiot faisait le choix de prolonger son contrat d’une saison, soit jusqu’à l’été 2024 à savoir le moment de l’Euro en Allemagne qu’il souhaite disputer avec l’équipe de France. Et après ? Lors d’un match des Bleus au Parc des princes début septembre face à l’Irlande, L’Équipe a demandé à Rabiot si un retour au PSG était possible. « Non, pour l'instant je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite. Le Parc des princes ? J'ai grandi là, j'ai fait pas mal de matchs ici, un bon bout de ma jeune carrière. C'est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc ».

«La Juventus veut garder Rabiot et lui offrira un nouveau contrat, c'est certain»