PSG : Verdict imminent pour Mbappé ? La réponse

Que fera Kylian Mbappé à l'issue de son contrat avec le PSG ? Pour l'heure, toutes les options sont sur la table et aucune porte n'a été fermée par le joueur. Concentré sur le terrain et sur les prochains défis de son équipe, il n'a pas prévu de prendre la parole dans les prochaines semaines. Il faudra attendre l'année 2024 pour en savoir plus sur le choix de Mbappé.

Kylian Mbappé va devoir faire face à un nouveau dilemme. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur français va devoir trancher entre une prolongation et un départ. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise par le champion du monde 2018 comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité.

Prolongation, départ... Toutes les options sont sur la table

Selon nos informations, Kylian Mbappé n'a encore pris aucune décision. Le joueur se concentre sur le terrain et ne souhaite pas aborder la question de son avenir. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano.

Mbappé n'a pas prévu de parler dans les prochaines semaines