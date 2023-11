Un joueur de Deschamps lâche sa réponse pour un transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté n'a jamais porté les couleurs du PSG. Le défenseur central évolue à Liverpool depuis 2021 et n'est pas pressé de quitter la Premier League. Ce dimanche, l'international français a laissé entendre qu'il était heureux en Angleterre et qu'il n'envisageait pas un départ, notamment au PSG.

Joueur cadre de Didier Descamps, Ibrahima Konaté fait les beaux joueurs de Liverpool. Le défenseur central n'a pas l'intention de quitter le club anglais avec qui il est lié contractuellement jusqu'en juin 2026. Sa décision serait-elle la même si le PSG venait aux renseignements ? Konaté a répondu à cette interrogation ce dimanche.

PSG : Coup de théâtre, le Real Madrid oublie Mbappé ? https://t.co/5DtqNbXgZU pic.twitter.com/BuQXD2Fbec — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Konaté répond au PSG

Natif de Paris, Konaté a annoncé qu'il n'était pas particulièrement intéressé par un transfert au PSG. Malgré son attache au club parisien, le joueur de 24 ans souhaite se concentrer sur son parcours en Premier League.

« La vérité, je n’y pense pas »