Un joueur de l’équipe de France recale l’OL, il raconte

Formé à Sochaux, Ibrahima Konaté évolue à l'étranger depuis 2017. Cette année-là, le défenseur central rejoignait le RB Leipzig. Un choix sur lequel est revenu l'international français ce dimanche. Aujourd'hui à Liverpool, il a révélé que l'OL et Toulouse s'intéressaient à lui. Mais la Ligue des champions a été un élément déterminant dans son choix.

Depuis 2021, Ibrahima Konaté fait les beaux jours de Liverpool. Le défenseur central s'est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League, mais aussi en équipe de France. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , l'international français a passé en revue sa carrière et est, notamment, revenu sur son passage au RB Leipzig.

Konaté était courtisé par l'OL

Durant l'été 2017, Konaté quittait Sochaux pour s'engager avec le RB Leipzig. Mais le joueur l'a confirmé, il avait la possibilité de rester en France. Toulouse ou encore l'OL avaient entamé des discussions.

Konaté justifie sa décision