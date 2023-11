PSG : Après Mbappé, le Real Madrid fait une annonce pour son mercato

Hugo Chirossel

Alors qu’il est toujours sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé sur le départ et forcément dans le viseur du Real Madrid. Face aux rumeurs, les Merengue ont décidé de publier un communiqué officiel afin de démentir ces informations. La Casa Blanca a fait une nouvelle annonce concernant son mercato, cette fois-ci pour celui de janvier.

C’est un vieux serpent de mer qui revient sans cesse. Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid, ce qui ne s’est pas encore produit jusqu’à maintenant. Dans un contexte où son avenir est toujours aussi incertain, puisque son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin 2024, les rumeurs l’envoyant chez les Merengue sont toujours présentes. À tel point que la Casa Blanca s’est sentie obligée de publier un communiqué officiel.

Le Real Madrid sort du silence pour Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », a déclaré le Real Madrid via un communiqué publié samedi. Les Merengue ont de nouveau fait une annonce concernant leur mercato, mais cette fois-ci auprès de Marca .

Le Real Madrid ne compte pas bouger en janvier