Il débarque au PSG, et balance tout sur le projet

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a axé son recrutement sur des joueurs français. Le club de la capitale a par exemple recruté Lucas Hernandez. Le défenseur a quitté le Bayern Munich, car il s'est fait charmer par le projet qu'on lui a vendu. Un plan non pas sur le court terme, mais sur le long terme, et très ambitieux.

Le PSG de cette saison ne ressemble plus trop à celui de l'année dernière, de nombreux joueurs sont partis, et d'autres sont arrivés. Pour le moment blessé, Nuno Mendes a lui laissé sa place à Lucas Hernandez. Le Français est arrivé cet été, et il n'a pas tardé à se faire une place au sein de la défense parisienne.

Lucas Hernandez, symbole d'un recrutement français

En plus de Lucas Hernandez, le PSG a recruté de nombreux Français cet été. Le club de la capitale a par exemple mis la main sur Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola. Cela illustre le changement de stratégie des dirigeants parisiens, recruter des joueurs français, afin que le public se reconnaisse dans son équipe.

Le PSG a trouvé le successeur de Neymar et Messi https://t.co/KMU5Zf5ctl pic.twitter.com/5lqtTSxCWR — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Lucas Hernandez détaille le projet parisien