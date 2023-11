PSG : Un grand projet est imaginé avec Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a connu un lifting important avec onze renforts au total. Kylian Mbappé a notamment vu arriver ses complices de l’équipe de France en attaque, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui travaillent désormais au quotidien dans la capitale. De quoi pousser Didier Deschamps à les aligner ensemble à l’Euro ? L’un d’eux se confie.

La MNM paraît déjà loin. Cet été, Kylian Mbappé a dit au revoir à Neymar et Lionel Messi, laissant leur place en attaque à Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Les trois internationaux français évoluent désormais ensemble au PSG, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps, conscient que leur travail au quotidien sera bénéfique à l’équipe de France. « Il n’y a que du positif dans le fait qu’ils se retrouvent régulièrement tous les trois avec leur club », déclarait le sélectionneur des Bleus en septembre, évoquant « des repères encore plus importants, des automatismes » entre les attaquants.

Kolo Muani avec Mbappé et Dembélé à l’Euro ? « Sincèrement on n’en parle pas »

De là à imaginer un trio 100 % PSG pour l’attaque de l’équipe de France à l’Euro 2024 ? Randal Kolo Muani refuse de se projeter. « Non, sincèrement on n’en parle pas. C’est à nous d’abord d’être performants dans notre club. Après on verra. Ce sera le choix du coach de décider qui il va mettre à l’Euro », confie l’attaquant du PSG.

« Ça serait pas mal bien »