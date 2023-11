Ousmane Dembélé a recalé Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait signé au PSG cet été pour environ 50M€, Ousmane Dembélé révèle qu'il aurait pu travailler plus tôt avec Luis Enrique. Et pour cause, l'ancien ailier du FC Barcelone révèle que le technicien espagnol avait déjà essayé de le recruter lorsqu'il évoluait au Stade Rennais. Mais il avait préféré s'engager avec le Borussia Dortmund.

Recruté cet été pour environ 50M€ en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est l'un des cadres de Luis Enrique qui adore le profil de l'ancien Rennais. Il faut dire que comme l'assure le joueur, le technicien espagnol avait déjà essayé de le recruter en 2016.

Luis Enrique voulait déjà Dembélé à Barcelone

« On communique beaucoup. On se connaît depuis longtemps car il voulait me faire venir à Barcelone quand j'étais encore à Rennes. Je lui ai dit, à l'époque, que j'allais signer à Dortmund mais c'est le premier contact que j'ai eu avec lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec ses joueurs, qui est très rigolo et qui attend beaucoup des joueurs comme moi », révèle le numéro 10 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE .

Dembélé préfère Dortmund

En effet, en 2016, Ousmane Dembélé sort d'une première saison très convaincante au Stade Rennais et choisit le Borussia Dortmund afin de poursuivre sa progression. Un an plus tard, il signera au FC Barcelone pour remplacer Neymar. Mais Luis Enrique n'est alors plus sur le banc catalan.