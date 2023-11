Dembélé fait une annonce pour son avenir, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au PSG, Ousmane Dembélé alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Cependant, l'ancien Rennais assure qu'il va encore progresser, et surtout que ses blessures à répétition font désormais parties du passé. La maturité aidant, le numéro 10 du PSG annonce la couleur pour la suite de sa carrière.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Depuis le début de saison, l'ancien Rennais est d'ailleurs fidèle à lui-même, capable de faire des différences impressionnantes, tout en faisant preuve de réalisme. Néanmoins, cela ne devrait pas pour autant le freiner dans son évolution.

«Je vais encore progresser»

Dans une interview accordée à L'EQUIPE , Ousmane Dembélé évoque ainsi l'évolution de sa carrière et notamment le décalage entre le statut de potentiel joueur du monde qu'il a eu à ses débuts, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, reconnaissant qu'il comprend ce débat : « Oui, un petit peu. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Il ne peut pas y avoir toujours des joueurs au top, des Ballons d'Or... Mais j'ai encore 26 ans, quelques années devant moi, les meilleures j'espère... Je vais encore progresser ».

Le statut de «joueur fragile», c'est terminé