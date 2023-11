La fin des tensions au PSG ? Ce cadre balance sur la vie de groupe

Alexis Brunet

Ces dernières années, l'ambiance au sein du groupe du PSG a parfois été minée par des tensions, et des oppositions entre différents clans. À en croire Lucas Hernandez, cela a changé cette saison. Les joueurs s'entendent parfaitement, et sont contents de se retrouver lors des entraînements, mais aussi en dehors.

Le PSG affronte ce mardi soir l'AC Milan, en Ligue des champions. Une rencontre capitale, pour espérer garder la première place du groupe, et envisager plus tranquillement une possible qualification en huitième de finale. Plutôt performante ces derniers temps sur le terrain, l'équipe de Luis Enrique est aussi très unie en dehors, ce qui peut être un vrai plus dans la quête des différents objectifs parisiens.

Le groupe du PSG vit bien

Ces dernières années, le vestiaire du PSG a parfois été pollué par des oppositions entre différents clans, les Sud-Américains et les francophones par exemple. Cela pouvait parfois se voir sur le terrain, et cela portait préjudice à Paris. Mais cette saison, cela a complètement changé, et le groupe prend plaisir à évoluer ensemble, comme le confie Lucas Hernandez, au Parisien . « À l’entraînement ça se voit, il y a cette joie de vivre, cette joie de s’entraîner tous ensemble. Quand tu arrives le matin ici, tu n’as envie que d’une chose : t’entraîner parce que tu veux passer un bon moment. »

Un barbecue chez Keylor Navas