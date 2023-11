Un attaquant du PSG galère, il interpelle Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué depuis le début de saison, notamment à cause de son manque d'efficacité devant le but, Ousmane Dembélé peut toutefois compter sur le soutien sans faille de son entraîneur Luis Enrique. Interrogé sur la confiance du coach du PSG, l'international français confirme que le courant est bien passé très rapidement.

Recruté pour 50M€ cet été, Ousmane Dembélé fait... du Ousmane Dembélé au PSG. Capable de déstabiliser n'importe quel adversaire grâce à sa capacité de dribble, l'ancien Rennais est également critiqué pour son manque de réalise dans le dernier geste. Bien qu'il ait délivré trois passes décisives, Dembélé attend toujours d'inscrire son premier but. Mais face aux critiques, le néo-Parisien a toujours pu compter sur le soutien de Luis Enrique, en public, comme en privé.

Ousmane Dembélé a recalé Luis Enrique ! https://t.co/GwDDxk7T60 pic.twitter.com/mnZcIxoETF — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«J'ai senti dès les premiers contacts la confiance qu'il a en moi»

« Oui, c'est ce qu'il me dit à chaque fois. J'ai senti dès les premiers contacts la confiance qu'il a en moi », confie le numéro 10 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'affirmer qu'il n'a toutefois pas totalement besoin de telles marques de confiance pour être performant.

«Je n'ai pas besoin de la confiance de tout le monde»