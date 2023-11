PSG : Luis Enrique prépare une folie, le vestiaire valide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, les choix tactiques de Luis Enrique interpellent, à l'image de son système à quatre attaquants, notamment aligné à Newcastle. Le PSG s'était lourdement incliné, poussant le technicien espagnol à réintégrer Vitinha dans son onze de départ. Malgré tout, Ousmane Dembélé est persuadé que cela peut fonctionner avec quatre attaquants.

Arrivé cet été au PSG afin de succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique ne manque pas de faire parler de lui par ses choix tactiques. Il faut dire que l'ancien coach du Barça n'a pas hésité à aligner quatre attaquants à Newcastle. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé étaient tous alignés face aux Magpies . Un choix qui a viré au fiasco puisque le PSG s'est lourdement incliné en Angleterre (1-4). Mais Ousmane Dembélé pense tout de même que ce système peut fonctionner.

Ousmane Dembélé a recalé Luis Enrique ! https://t.co/GwDDxk7T60 pic.twitter.com/mnZcIxoETF — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Quatre attaquants ? «C'est faisable» pour Dembélé

« Je pense que c'est faisable. C'est une question de tactique. On essaie de bien s'entendre sur le terrain. Ce n'était pas facile sur les premières semaines et les premiers mois parce qu'il y a eu onze recrues, mais petit à petit, ça se passe bien. On se connaît de plus en plus. Je pense que c'est possible, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, d'avoir quatre joueurs offensifs », assure le numéro 10 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'évoquer les attentes autour de la Ligue des champions.

«Il n'y a pas de pression»