Mercato : Le boss du PSG envoie un énorme message à Mbappé

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de concentrer l'attention autour de son avenir. Et pour cause, l'attaquant du PSG pourrait partir libre. Et bien que le Real Madrid ait démenti avoir entamé des négociations avec l'ancien Monégasque, Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau et ne manque pas d'interpeller son attaquant.

Le feuilleton Mbappé est loin d'avoir rendu son verdict. En effet, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et il sera donc libre de s'engager avec le club de son choix s'il ne prolonge pas à Paris. Tous les regards se tournent ainsi naturellement vers le Real Madrid qui a plusieurs fois tenté de le recruter. Mais le club merengue assure ses arrières et publiant un communiqué démentant les négociations avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid communique pour Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », expliquait ainsi le Real Madrid par le biais d'un communiqué ces derniers jours. Un communiqué qui a visiblement échappé à Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Kehlaïfi prend position