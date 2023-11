Mbappé : Le PSG reçoit un précieux conseil

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va encore donner des sueurs froides au PSG. Plus le joueur va se rapprocher de la fin de son contrat, plus la pression sera grande sur les épaules des dirigeants parisiens. Pour l'heure, le club de la capitale est dans le flou. Mais à en croire l'ancien international polonais, Damien Perquis, le PSG doit se préparer à toutes les éventualités dans ce dossier.

Nous sommes qu'au mois de novembre, mais les rumeurs sont nombreuses au sujet du dossier Kylian Mbappé. En Espagne, certains journalistes évoquent son arrivée prochaine au Real Madrid. Mais comme l'a annoncé le 10Sport.com, rien n'est fait dans ce dossier. Toutes les options sont sur la table de Mbappé, qui devrait, vraisemblablement, prendre sa décision lors de la première partie de l'année 2024.

PSG : Ousmane Dembélé se fait déjà recaler pour son prochain transfert https://t.co/EAv0DSJD84 pic.twitter.com/QC9Sldmush — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Le Real Madrid sort du silence dans le dossier Mbappé

D'ailleurs, le Real Madrid a publié un communiqué ce samedi soir pour dénoncer certaines fakes news. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » peut-on lire.

« Il faudra penser à l’après »