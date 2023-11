Le PSG en danger, Luis Enrique lâche une annonce surprenante

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a chuté face à l’AC Milan à San Siro (2-1). Auteurs d’une bonne première période, les Parisiens ont finalement manqué l’opportunité de prendre le large à la tête du groupe F de la Ligue des Champions. Alors que désormais, la qualification en 8èmes de finale est loin d’être acquise, Luis Enrique a affirmé avoir apprécié la prestation des siens.

Le PSG a loupé le coche. Ce mardi soir, les partenaires de Kylian Mbappé n’ont jamais été en mesure de renverser l’AC Milan à San Siro. Rapidement rejoints au score après avoir bien entamé leur rencontre, les Parisiens ont sombré lors du deuxième acte. Alors que les Rossoneri ont pris l’avantage par l’intermédiaire d’Olivier Giroud, le PSG n’a jamais réussi à revenir dans le match.

Le PSG en danger pour une qualification en 8èmes

Avec cette nouvelle défaite à l’extérieur, le PSG se trouve désormais en danger en vue d’une qualification en 8ème de finale. 2ème du groupe F de la Ligue des Champions, le club de la capitale n’a que deux points d’avance sur Newcastle, actuel dernier du groupe ( 6 points pour le PSG, 4 pour Newcastle). Ainsi, l’affrontement entre le PSG et les Magpies prévu le 24 novembre prochain au Parc des Princes apparaît d’ores et déjà comme capitale pour les hommes de Luis Enrique.

« En termes d’attitude, je suis satisfait »