«Nonchalant », il balance sur un buteur du PSG

Le PSG s'est battu jusque dans les derniers instants du mercato pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. Dans ce dossier, le club parisien a dépensé près de 95M€ pour s'offrir les services d'un joueur, qui avait la réputation, au début de sa carrière, de se montrer nonchalant durant les entraînements. Son ancien coéquipier Ludovic Blas raconte.

Le PSG n'a pas regardé à la dépense pour s'offrir les services de Randal Kolo Muani. Dans les ultimes instants du mercato estival, le club parisien a lâché une offre de 95M€, qui a fini par convaincre l'Eintracht Francfort. Le buteur a donc retrouvé la Ligue 1 seulement un an après son départ du FC Nantes.

Kolo Muani s'est révélé à Nantes

Un club au sein duquel Kolo Muani s'est révélé. Dans un entretien accordé à Canal +, Ludovic Blas est revenu sur les débuts du buteur et notamment sur ses facilités devant le but adverse.

« A l’entraînement, il était nonchalant »