Deschamps se sert au PSG et annonce la couleur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour affronter Gibraltar et la Grèce, Didier Deschamps a convoqué une liste de 23 joueurs au sein de laquelle les joueurs du PSG seront au nombre de cinq. C’est donc le club le mieux représenté en équipe de France avec notamment trois attaquants qui présentent une forme disparate à savoir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Le sélectionneur s’est prononcé sur ces trois joueurs.

Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste de l'année et l'avant-dernière avant l'Euro, pour affronter Gibraltar et la Grèce. Une liste sur laquelle les joueurs du PSG sont très largement représentés puisqu'ils sont cinq au total à savoir le petit nouveau Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et évidemment le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. En conférence de presse, Didier Deschamps a d'ailleurs été interrogé sur la forme des trois attaquants parisiens.

Grande nouvelle au PSG, il sort du silence https://t.co/LEszAEqD16 pic.twitter.com/EG8AjyrTmz — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d'Europe»

« Je ne vais pas parler du PSG... Demandez à Luis Enrique... Quand ils seront avec moi et s'ils jouent ensemble, je vous dirai. Ils jouent des matchs régulièrement, tous les trois ou quatre jours, avec un qui peut moins bien, l'autre mieux... Le fait qu'ils puissent être dans le même club, ça leur permet d'améliorer la complémentarité. Tout dépend de l'adversaire aussi. Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d'Europe, mais je ne veux pas rentrer dans cette analyse », explique le sélectionneur des Bleus devant les médias, avant de poursuivre.

«S'ils sont là, ils sont censés pouvoir jouer ensemble»