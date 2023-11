Une recrue du PSG dans le dur, Deschamps va trancher

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG cet été contre 90M€, Randal Kolo Muani connaît des difficultés d’adaptation au sein de la formation de Luis Enrique. Si l’avant-centre de 24 ans doit également convaincre en équipe de France, ce dernier a été convoqué par Didier Deschamps ce jeudi. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a affirmé qu’une décision allait être prise concernant le poste de numéro 9.

Le PSG a mis le paquet. Cet été, le club de la capitale a décidé de recruter deux attaquants de pointes avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Arrivé contre 90M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, le joueur de 24 ans peine à s’imposer à Paris.

Kolo Muani en difficulté en club et en sélection

Mais en sélection, Randal Kolo Muani a également du mal à prouver qu’il peut être l’avant-centre titulaire aux yeux de Didier Deschamps. Alors que le sélectionneur français a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs convoqués pour les matchs face à Gibraltar et à la Grèce, Deschamps a également évoqué les situations de ses attaquants, dont celle du buteur du PSG.

« Je vais en prendre une là aussi »