PSG : Henry se lâche après la grande annonce de Deschamps

Hugo Chirossel

Comme attendu ces derniers jours, Didier Deschamps a convoqué Warren Zaïre-Emery pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Sélectionneur des Espoirs, où il en avait fait son capitaine, Thierry Henry a réagi à la convocation du milieu de terrain du PSG, qu’il juge méritée. Il a également tenu à souligner sa maturité et l’éducation prodiguée par ses parents.

« De part ce qu’il réalise avec le PSG depuis le dernier rassemblement. Il est là avec nous, parce qu’il a toutes les qualités pour évoluer au très haut niveau . » Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Comme évoqué ces derniers jours, le sélectionneur des Bleus a décidé de convoquer pour la première fois le jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery.

«J'avais un énorme sourire»

Une convocation à laquelle a réagi Thierry Henry au micro de La chaîne L’Équipe : « On est là pour l'équipe de France A quelque part. Le plus important est de gagner, j'attache énormément d'importance à ça. Mais à l'arrivée le but c'est que Warren monte et reste. J'espère qu'il me dira quand même bonjour à Clairefontaine (sourire). J'avais un énorme sourire (quand Deschamps l'a prévenu, ndlr) . »

«Je tire un coup de chapeau aux parents»