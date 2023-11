Mbappé - PSG : Un incroyable coup tenté par le Real Madrid ?

Axel Cornic

Sur les traces de Kylian Mbappé depuis sa plus tendre jeunesse, le Real Madrid semble vouloir lâcher prise. C’est en tout cas les informations qui nous parviennent depuis quelques jours depuis l’Espagne, mais cela ne semble être qu’un subterfuge pour éviter de perdre une nouvelle fois la face avec la star du Paris Saint-Germain.

S’il a été réintégré après un été agité, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé l’épineuse question de son avenir. Son contrat se termine en effet en juin 2024 et si les choses ne changent pas, il quittera libre le PSG dans seulement quelques mois. Une aubaine pour le Real Madrid, qui a déjà raté le coche plusieurs fois pour l’attaquant français.

Mbappé plus une priorité ?

Depuis quelques jours, en Espagne on nous parle toutefois d’un virage à 180° du Real Madrid dans ce dossier ! D’après les informations de la Cadena SER , les Merengue ne seraient en effet plus décidé à recruter Kylian Mbappé à tout prix et d’ailleurs des pistes alternatives sont déjà évoquées, comme avec Jamal Musiala du Bayern Munich.

Une rumeur lancée par le Real Madrid