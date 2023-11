PSG : Un projet surprise confirmé pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid se retirerait du coup Kylian Mbappé si l’on en croit les informations communiquées par la Cadena SER. Agent libre à l’issue de la saison, l’attaquant du PSG pourrait témoigner d’une offensive en préparation depuis un bon moment de la part de Liverpool.

Kylian Mbappé pourrait-il ne pas rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison ? En fin de contrat au PSG, il semblait que le club merengue allait dérouler le tapis rouge au capitaine de l’équipe de France. Néanmoins, le club merengue a publié ce communiqué en fin de semaine dernière. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

La presse espagnole lâche une bombe, le Real Madrid OUT pour Mbappé ?

Mais ce n’est pas tout. À en croire la Cadena SER , le Real Madrid ne prévoirait plus de recruter Kylian Mbappé en raison du fait qu’il sera dans l’année de ses 26 ans en 2024 et que le montant de l’opération sera bien trop important. De plus, la direction madrilène aimerait compter sur ses jeunes talents comme Endrick à l’avenir. L’atmosphère au sein du vestiaire serait nouvelle avec l’arrivée d’un joueur comme Mbappé, ce que certains joueurs craindraient.

La patience de Liverpool prête à porter ses fruits ?